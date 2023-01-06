Овечкин обошел Селянне в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги

Российский форвард выбран для участия в Матче звезд НХЛ

ТАСС, 6 января. "Вашингтон" в ночь на пятницу обыграл "Коламбус" со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (21, 47-я минуты), Николас Аубе-Кубел (32), Мартин Фехервари (38), Гарнет Хэтэуэй (39), Александр Овечкин (54), у проигравших отличились Джонни Годро (6), Гэвин Бейрутер (33).

Овечкин забросил 29-ю шайбу в текущем сезоне и занимает по этому показателю третье место в чемпионате. Всего в активе российского форварда 809 шайб в регулярных чемпионатах, он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). Овечкин набрал 1 458-е очко и в списке лучших бомбардиров за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ вышел на 16-е место, опередив финна Теему Селянне. Лидирует Гретцки, который в 1 487 матчах набрал 2 857 очков.

Две голевые передачи в матче отдал партнер Овечкина Евгений Кузнецов, по передаче сделали защитники "Вашингтона" Дмитрий Орлов и Александр Алексеев. "Вашингтон" занимает четвертое место в Столичном дивизионе, набрав 50 очков в 41 игре, "Коламбус" идет последним с 24 очками в 37 играх. "Вашингтон" установил клубный рекорд по количеству гостевых побед подряд (семь). В следующем матче команда сыграет дома с "Нэшвиллом" 7 января, "Коламбус" днем позднее примет "Каролину".

Форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев забросил шестую шайбу в сезоне и отдал голевую передачу в выездном матче с "Нью-Джерси" (5:3). Его партнер по команде Павел Бучневич оформил ассистентский хет-трик. Форварды "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и Виталий Кравцов отдали по передаче в выездном матче с "Монреалем" (4:1). Вратарь "Каролины" Петр Кочетков отразил 20 из 24 бросков в домашнем матче с "Нэшвиллом" (3:5). Ванкувер" дома обыграл "Колорадо" (4:2), российский форвард победителей Андрей Кузьменко забросил две шайбы и был признан третьей звездой игрового дня. Всего в активе 26-летнего новичка лиги теперь 32 очка (15 шайб +17 передач) в 36 матчах. Ворота "Колорадо" защищал российский голкипер Александр Георгиев, он отразил 39 из 42 бросков по своим воротам.

НХЛ объявила имена игроков, выбранных департаментом лиги по хоккейным операциям для участия в Матче звезд. В список вошли шестеро россиян - нападающие Овечкин, Андрей Свечников ("Каролина"), Никита Кучеров ("Тампа"), Кирилл Капризов ("Миннесота"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"), вратарь Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс"). Еще 12 участников Матча звезд НХЛ, который пройдет в Санрайзе (штат Флорида) с 3 по 4 февраля, определит голосование болельщиков.