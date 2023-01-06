Терещенко считает, что с отсутствием сборной России молодежный хоккей теряет в зрелищности

Победу на молодежном чемпионате мира 2023 года одержала команда Канады

ТАСС, 6 января. Отсутствие сборной России на молодежном чемпионате мира 2023 года сказалось на зрелищности турнира. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в пятницу высказал бывший игрок сборной России Алексей Терещенко.

Молодежный чемпионат мира 2023 года завершился в пятницу. Победу одержала сборная Канады, второй стала команда Чехии, третьей - сборная США.

"Следил за молодежным чемпионатом мира, который прошел на очень приличном уровне, - сказал Терещенко. - Понравился турнир, очень зрелищный хоккей. Молодежный хоккей и должен таким быть. С отсутствием России молодежный хоккей теряет в зрелищности, Россия - одна из лучших стран мирового хоккея. Было бы интересно посмотреть, на каком уровне сейчас мы находимся, это важно. Знать, правильно ли мы двигаемся".

"Молодежный чемпионат мира это показывает, - продолжил бывший игрок сборной России. - К сожалению, в последнее время мы не были на ведущих ролях, жаль, что нас нет. Мировому хоккею тоже нас не хватает, это видно. Об этом не говорят официально, но кулуарно это признают. Даже Кубок мира не стали проводить, потому что нет России или кто-то не хочет, чтобы Россия была".

Молодежный чемпионат мира 2023 года изначально должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен в Канаду решением Международной федерации хоккея (IIHF). Кроме того, из-за событий на Украине было принято решение о временном отстранении российских команд от турниров под эгидой IIHF.