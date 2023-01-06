Тарпищев отметил большое количество ошибок в матче между Медведевым и Хачановым

Глава Федерации тенниса России отметил, что Даниил Медведев одержал победу над соотечественником за счет класса

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в австралийской Аделаиде за счет класса, но оба спортсмена играли с большим количеством брака. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, обыграл Хачанова со счетом 6:3, 6:3 и в полуфинале встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия, первый номер посева) - Денис Шаповалов (Канада, 7), их встреча пройдет позднее в пятницу.

"И Даня, и Карен играли с большим обилием ошибок, много двойных, неточностей, - сказал Тарпищев. - Качество игры оставляло желать лучшего, но турнир больше подготовительный, ничего страшного. Медведев выиграл за счет класса".

Турнир в Аделаиде относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 8 января. Призовой фонд турнира составляет более $642 тыс.