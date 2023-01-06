Сборная России по гандболу победила команду Белоруссии в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 28:25

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в пятницу на волейбольной арене "Динамо" в Москве.

Матч завершился со счетом 28:25 в пользу россиян.

Первая встреча между сборными России и Белоруссии, прошедшая 5 января, закончилась со счетом 28:23 в пользу россиян.

7 марта по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) совет Международной федерации гандбола (IHF) отстранил российскую и белорусскую сборные от участия в турнирах под эгидой организации.