6 января, 13:56
Летние олимпийские виды спорта

Сборная России по гандболу победила команду Белоруссии в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 28:25

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в пятницу на волейбольной арене "Динамо" в Москве.

Матч завершился со счетом 28:25 в пользу россиян.

Первая встреча между сборными России и Белоруссии, прошедшая 5 января, закончилась со счетом 28:23 в пользу россиян.

7 марта по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) совет Международной федерации гандбола (IHF) отстранил российскую и белорусскую сборные от участия в турнирах под эгидой организации. 

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Летние олимпийские виды спорта
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