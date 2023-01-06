Лучший бомбардир "Спартака" в Молодежной хоккейной лиге Дидковский отправится в "Химик"

В текущем сезоне МХЛ нападающий набрал 36 очков по системе "гол +пас"

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Самый результативный игрок в составе "Спартака" в Олимпбет - Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) Артем Дидковский впервые сыграет в нынешнем сезоне за "Химик" в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом ТАСС в пятницу рассказал главный тренер МХК "Спартак" Филипп Метлюк.

Дидковский в 33 матчах набрал 36 очков по системе "гол +пас" (14+22), в прошлом сезоне он дебютировал в ВХЛ. "Химик" является фарм-клубом "Спартака". В последний раз Дидковский отличился в матче чемпионата МХЛ со "СКА-Карелией" (6:5) 4 января, забив гол и отдав две голевые передачи.

"Сейчас мы отдаем Дидковского в ВХЛ: парень старается, и его надо поддержать. Там будет ясно, как он себя проявит, останется ли или нет, - сказал Метлюк. - Да, у нас впереди тоже важные матчи, но если парень зацепится в ВХЛ, то пусть там играет. Он там уже должен играть и показывать результат".

По словам Метлюка, практически каждый ближайший матч для "Спартака" будет иметь значение в плане того, удержатся ли красно-белые в числе первых пяти команд "Золотого дивизиона" Западной конференции, которые напрямую выйдут в плей-офф. "Календарь впереди в течение двух месяцев у нас очень тяжелый, все матчи, можно сказать, стыковые. Речь идет об играх с санкт-петербургским "Динамо" и "СКА-1946" - у нас с ними по четыре поединка, которые очень важные для нас, и ребят настраиваем на тяжелые матчи. У этих соперников поставлена система игры, ребята обученные, знающие, как играть, по отдельности они мастеровитые, и для нас это такая проверка - насколько мы готовы играть с такими командами", - подчеркнул главный тренер.

В конце декабря тренерский штаб "Спартака" пополнил выступавший за красно-белых в 1988-1993 годах, бывший форвард финской "Таппары" Александр Барков. "Он много подсказывает, и это для меня очень большой опыт поработать с таким человеком. Он может везде помочь: и по нападающим, большинству, обороне. Он сказал, в частности, что нужно побыстрее начинать атаки, совершать переход из обороны в атаку, на скорости проходить среднюю зону, отрываться от соперников", - отметил Метлюк.

"Спартак" отстает от идущей на четвертом месте в "Золотом дивизионе" "Красной Армии" на восемь очков.