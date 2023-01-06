Метлюк: канадские хоккеисты на молодежных турнирах отличаются уверенностью в себе

По мнению тренера, у канадцев ощущается дух победителей

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Канадские хоккеисты, выступающие на молодежном уровне, отличаются от соперников уверенностью в себе, что помогает им выигрывать крупные турниры. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал главный тренер выступающего в Олимпбет - Молодежной хоккейной лиге "Спартака" Филипп Метлюк.

Сборная Канады минувшей ночью в 20-й раз выиграла молодежный чемпионат мира, победив в овертайме команду Чехии со счетом 3:2.

"В Канаде есть и ребята, которые индивидуально могут для себя создать момент и реализовать его. Они выходят заряженными на борьбу, у них ощущается дух победителей, выходят уверенными на игру и своей уверенностью могут подавить соперника", - сказал Метлюк.

Сборная России из-за санкций Международной федерации хоккея пропустила уже второй подобный турнир. "Три года назад мы тоже выходили на лед с уверенностью и в финале выигрывали у канадцев 3:1. Хорошая была команда, приятно было на нее смотреть, особенно когда она выиграла у канадцев 6:0. Те же чехи на нынешнем турнире также по-спортивному наглыми были, и такая наглость, уверенность везде нужна", - отметил он.