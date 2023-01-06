6 января, 15:20
Летние олимпийские виды спорта

Тренер российских гандболистов считает, что спортсмены не должны быть жертвами политики

Тренер российских гандболистов считает, что спортсмены не должны быть жертвами политики
Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович
© EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

По мнению Велимира Петковича, игроки несправедливо отстранены от международных турниров

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские и белорусские гандболисты не должны нести наказание за политические решения. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович.

В четверг и пятницу сборные России и Белоруссии сыграли товарищеские матчи в Москве, обе команды отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с событиями на Украине.

"Все, что я скажу, завтра уже окажется в западной прессе, в том числе в Германии, и еще неизвестно, как мои слова будут интерпретированы, - сказал Петкович. - Поэтому я буду аккуратен в своих выражениях. Я всегда задаюсь одним вопросом: почему мои игроки и игроки сборной Белоруссии должны быть виновными в происходящей в мире ситуации? Даже политики не могут ее разрешить, но требуют этого от спортсменов, это нехорошо".

Петковичу 65 лет, он является немецким тренером югославского происхождения. Сборную России он возглавил в марте 2020 года. В январе 2021 года команда под его руководством заняла 14-е место на чемпионате мира. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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