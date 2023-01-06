Тренер российских гандболистов считает, что спортсмены не должны быть жертвами политики

По мнению Велимира Петковича, игроки несправедливо отстранены от международных турниров

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские и белорусские гандболисты не должны нести наказание за политические решения. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович.

В четверг и пятницу сборные России и Белоруссии сыграли товарищеские матчи в Москве, обе команды отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с событиями на Украине.

"Все, что я скажу, завтра уже окажется в западной прессе, в том числе в Германии, и еще неизвестно, как мои слова будут интерпретированы, - сказал Петкович. - Поэтому я буду аккуратен в своих выражениях. Я всегда задаюсь одним вопросом: почему мои игроки и игроки сборной Белоруссии должны быть виновными в происходящей в мире ситуации? Даже политики не могут ее разрешить, но требуют этого от спортсменов, это нехорошо".

Петковичу 65 лет, он является немецким тренером югославского происхождения. Сборную России он возглавил в марте 2020 года. В январе 2021 года команда под его руководством заняла 14-е место на чемпионате мира.