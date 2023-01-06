Тренер белорусских гандболистов выступил против вмешательства политики в спорт

По мнению специалиста, спортсменов нельзя лишать права выступать на международных турнирах

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Вмешательство политики в спорт противоречит логике. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал главный тренер мужской сборной Белоруссии по гандболу, олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Юрий Шевцов.

В декабре Олимпийский саммит одобрил предложение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в азиатском регионе, что открывает возможность заявиться на квалификационные турниры к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

"Мы об этом слышали, но все пока остается на уровне слухов, - сказал Шевцов. - Когда приступят к действию, тогда и будет повод для разговоров. Сейчас мы можем делать только те шаги, которые зависят от нас".

"Могу процитировать одного немецкого специалиста, он очень хорошо сказал: политики не должны требовать от спорта того, что не могут сделать сами. Они требуют от нас непонятно чего. Мы - спортсмены, наша задача - объединять мир. С кем бы я ни разговаривал, с нами готовы играть все, но там - сверху - не дают. Поэтому нам остается только тренироваться и ждать, от нас мало что зависит", - добавил он.

В четверг и пятницу сборные России и Белоруссии сыграли товарищеские матчи в Москве, обе команды сейчас отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с событиями на Украине.

"Мы хотим играть в гандбол, играть со всеми. Мы уже взрослые, я - олимпийский чемпион, и игроки моей команды тоже хотят стать олимпийскими чемпионами, но им не дают. А есть еще дети, которых родители привели за руку в спорт, и спрашивают: а что дальше, может, лучше пойти в футбол? Деток нельзя обманывать", - добавил он.