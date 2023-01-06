Тарасов рассказал об особенностях игры одного из лучших бомбардиров НХЛ Робертсона

Вратарь "Коламбуса" выделил хороший бросок и голевое чутье нападающего "Далласа"

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Даллас" Джейсон Робертсон имеет хороший бросок и голевое чутье, благодаря чему стал одним из самых результативных игроков нынешнего регулярного чемпионата. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал вратарь "Коламбуса" Даниил Тарасов.

"Думаю, человек работал, верил в себя. Есть тренерское доверие, когда он получал шанс, выходил и исполнял, - сказал Тарасов. - Он крупногабаритный, большой игрок с хорошим броском и голевым чутьем. У них достаточно хорошая тройка [с Джо Павелски и Роопе Хинтцем], поэтому они и все так играют, приносят результат команде".

Робертсон делит третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата, набрав 55 очков (26 голов + 29 передач) в 40 матчах. В игре с "Коламбусом", ворота которого защищал Тарасов, 20 декабря Робертсон забросил шайбу.