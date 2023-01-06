Норвежский прыгун на лыжах Гранеруд стал победителем "Турне четырех трамплинов"

Второе место занял словенец Анже Ланишек, третье - поляк Давид Кубацкий

ТАСС, 6 января. Норвежец Халвор Гранеруд стал победителем общего зачета "Турне четырех трамплинов". Заключительный, четвертый этап прошел в австрийском Бишофсхофене в пятницу.

Гранеруд выиграл четвертый этап, набрав 313,4 балла. Второе место занял словенец Анже Ланишек (305,5), третье - двукратный бронзовый призер Олимпийских игр поляк Давид Кубацкий (303,7). Норвежец также победил на этапах в германских Оберстдорфе и Гармиш-Партенкирхене и показал второй результат на этапе в австрийском Инсбруке. Гранеруд стал победителем общего зачета, набрав 1 191,2 балла. В тройку лучших также вошли Кубацкий (1 158,2) и Ланишек (1 129).

Спортсмены из России не принимали участие в турнире, поскольку в октябре Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) объявила о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне-2022/23.

Гранеруду 26 лет, он является серебряным призером чемпионата мира 2021 года по лыжным видам спорта в смешанных командных соревнованиях. Также на его счету золотая (2020), серебряная (2020) и бронзовая медаль (2022) чемпионата мира по полетам на лыжах.

"Турне четырех трамплинов" проводится с 1953 года. Соревнование является самым престижным в прыжках на лыжах с трамплина после чемпионата мира и Олимпийских игр. Рекордсменом по количеству побед на "Турне четырех трамплинов" является финн Янне Ахонен, занимавший первое место пять раз.