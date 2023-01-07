Индийская теннисистка Саня Мирза завершит карьеру на турнире в феврале

Спортсменка изначально собиралась уйти из тенниса в конце прошлого сезона, но ей помешала травма локтя

ТАСС, 7 января. Бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге индийская теннисистка Саня Мирза подтвердила намерение завершить карьеру после турнира в Дубае в феврале. Об этом в пятницу сообщила газета Times of India.

Мирза изначально собиралась уйти из тенниса в конце прошлого сезона, но ей помешала травма локтя, которую она получила перед Открытым чемпионатом США.

"Говоря по правде, я такой человек, которому нравится все делать на своих условиях. Поэтому я не хочу уходить из-за травмы. Я тренируюсь и планирую закончить карьеру на теннисном турнире в Дубае", - заявила она.

"Мне 36, и мое тело изношено. В этом и заключается главная причина. Я пришла в профессиональный спорт в 2003 году. Приоритеты меняются, и теперь мой приоритет - не доводить свое тело до предела каждый день", - сказала Мирза ранее в интервью порталу Curly Tales.

Мирза является победительницей шести турниров Большого шлема (три - в женском парном разряде и три - в миксте). За карьеру она выиграла 44 турнира WTA (один - в одиночном разряде).