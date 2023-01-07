Овечкин сравнялся с Ковалевым по количеству проведенных матчей в НХЛ среди россиян

Капитан "Вашингтона" провел 1 316-ю игру в регулярных чемпионатах

ТАСС, 7 января. "Вашингтон" в ночь на субботу проиграл "Нэшвиллу" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Томас Новак (5-я минута), Яков Тренин (16), Райан Макдона (57), у проигравших отличились Сонни Милано (10), Николас Аубе-Кубел (32). Для 25-летнего Тренина этот гол стал пятым в сезоне, также на его счету голевая передача в матче.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин прервал четырехматчевую голевую серию. В активе 37-летнего игрока 29 шайб в текущем сезоне, всего он забил 809 голов в регулярных чемпионатах, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). Прошедшая игра стала для Овечкина 1 316-й в регулярных чемпионатах, по этому показателю он сравнялся с лидером среди россиян Алексеем Ковалевым.

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. "Нэшвилл" занимает четвертое место в Центральном дивизионе, набрав 42 очка в 38 матчах. "Вашингтон" идет четвертым в Столичном дивизионе с 50 очками в 42 играх. В следующем матче столичный клуб дома сыграет с "Коламбусом" 9 января, "Нэшвилл" днем позднее на выезде встретится с "Оттавой".

Форвард "Тампы" Никита Кучеров в выездном матче с "Виннипегом" (2:4) забросил 14-ю шайбу в сезоне, его партнер по команде вратарь Андрей Василевский отразил 16 бросков из 19. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский в выездном матче с "Детройтом" (3:2) отразил 29 бросков из 31.