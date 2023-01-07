Точилину не предлагали войти в тренерский штаб клуба "Пари Нижний Новгород"

31 декабря команду возглавил Артем Горлов

ТАСС, 7 января. Тренер "Сочи" Александр Точилин не получал приглашения войти в тренерский штаб футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". Об этом Точилин заявил в пятницу "Спорт-Экспрессу".

31 декабря "Пари НН" объявил о назначении Артема Горлова на пост главного тренера. Ранее журналист Сергей Ильев сообщал, что Точилин может войти в тренерский штаб нижегородского клуба.

"На сегодняшний момент я работаю в "Сочи", - сказал Точилин. - Есть ли вероятность, что я останусь в "Сочи"? Пока не знаю, еще не вышли из отпуска. Что касается, "Нижнего Новгорода", то мне предложений не поступало".

"Пари НН" занимает 12-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 очков в 17 турах. "Сочи" идет девятым, имея в активе 25 очков после 17 встреч. В декабре сочинский клуб возглавил Курбан Бердыев, однако состав тренерского штаба не был оглашен.