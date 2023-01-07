Вратарь "Коламбуса" Тарасов рассказал о разговоре с Овечкиным во время матча

Голкипер отметил, что в Национальной хоккейной лиге все игроки достаточно открыты

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Большинство игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) во время матчей любят психологически воздействовать на соперника. Такое мнение ТАСС в субботу высказал российский вратарь "Коламбуса" Даниил Тарасов.

"В прошлом году играли против "Вашингтона", это была моя вторая игра в НХЛ, - сказал Тарасов. - Когда [Александр] Овечкин забил мне и была рекламная пауза, я поехал к своей скамейке попить воды. В этот момент он проезжал и так в шутку сказал, что, мол, сейчас еще одну забью. Я ответил, что нет, но в итоге вроде он не забил".

"Здесь во время игр все хоккеисты достаточно открыты, большинство игроков разговаривают между собой, когда проезжают мимо, психологически воздействуют друг на друга. Это в порядке вещей, за этим ничего серьезного не стоит", - добавил он.

В нынешнем сезоне Тарасов провел 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал 2 победы.