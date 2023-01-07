Ласицкене заявила, что не будет ругать себя за проигрыш Лысенко на турнире в Екатеринбурге

Олимпийская чемпионка отметила, что на сегодняшний день сделала все, что могла

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене довольна результатом, который показала на первом старте зимнего сезона в Екатеринбурге. Об этом спортсменка сообщила в субботу журналистам.

Соревнования по прыжкам в высоту в Екатеринбурге проходили в смешанном формате. Женщины имели гандикап перед мужчинами в 0,34 м. В турнире принимали участие 11 прыгунов в высоту (пять мужчин и шесть женщин). Ласицкене с результатом 1,94 метра стала второй, уступив победителю зимнего ЧМ-2018 Данилу Лысенко, прыгнувшему на 2,30 м.

"В смешанном формате я выступаю в Екатеринбурге во второй раз, и так рано прыгать мы обычно никогда не начинаем, - сказала Ласицкене. - Сюда я приехала просто выступать, на сегодняшний день сделала все, что могла. Я себя сегодня не буду никак ругать. Хорошо, что я боролась и делала хорошие попытки".

"После своего первого старта сезона я могу сказать, что все хорошо. Я очень рада открыть свой зимний сезон в Екатеринбурге в прекрасном манеже, и мне было приятно прыгать здесь, в такой аудитории. Никто из зрителей не ушел, все остались посмотреть на нас. Они сильно болели за нас, и это приятно", - добавила спортсменка.

Следующим стартом для Ласицкене должен стать турнир в Челябинске, который пройдет 21 января.

"Продолжаю готовиться к следующим зимним стартам, любой турнир важен для меня. Чем больше будет у меня соревнований, тем лучше форму я наберу. Надеюсь на лучшее и готовлюсь к чемпионату России. Остается только это", - заключила олимпийская чемпионка.