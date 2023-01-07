Прыгун в высоту Лысенко прокомментировал победу над Ласицкене на турнире в Екатеринбурге

Соревнования проходили в смешанном формате, женщины имели гандикап перед мужчинами в 0,34 м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Прыгун в высоту Данил Лысенко, победивший олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене на смешанном турнире в Екатеринбурге, остался доволен своим выступлением. Об этом спортсмен сообщил в субботу журналистам.

"Прикольно ли мне было обыграть олимпийского чемпиона? Да, - сказал Лысенко. - Что касается прыжков, то ошибки у меня, конечно, были сегодня. В начале я не мог понять, в чем дело. Ноги просто не бежали, но по ходу турнира стало лучше".

Соревнования по прыжкам в высоту в Екатеринбурге проходили в смешанном формате. Женщины имели гандикап перед мужчинами в 0,34 м. В турнире принимали участие 11 прыгунов в высоту (пять мужчин и шесть женщин). Ласицкене с результатом 1,94 метра стала второй, уступив победителю зимнего ЧМ-2018 Лысенко, прыгнувшему на 2,30 м.

"Выступать на турнире в Екатеринбурге стало для меня традицией. Сам смешанный формат соревнований знаком и нравится. Раньше я прыгал на "Битве полов", там такие же правила. Я за разнообразие форматов", - добавил спортсмен.

Лысенко после того, как гарантировал себе победу на турнире, перенес следующую высоту на 2,36 метра. "Почему решил прыгать 2,36 м? Потому что это рекорд соревнований, я хотел попробовать себя. В 2018 году мне удалось здесь прыгнуть на 2,35 м. Надеюсь, что в следующем году у меня все получится", - заключил спортсмен.