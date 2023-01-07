Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале теннисного турнира в Аделаиде

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу сербского теннисиста

ТАСС, 7 января. Российский теннисист Даниил Медведев в субботу уступил сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Аделаиде.

Встреча завершила со счетом 6:3, 6:4 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под первым номером. В финале серб встретится с американцем Себастьяном Кордой.

Из-за поражения Медведев не сможет набрать достаточное количество очков, чтобы в рейтинге остаться выше соотечественника Андрея Рублева. 9 января при обновлении рейтинга Рублев станет первой ракеткой России. Он также принимал участие в турнире в Аделаиде, проиграв в первом круге испанцу Роберто Баутиста-Агуту.

Медведеву 26 лет, он занимает седьмое место в мировом рейтинге, на турнире у него был третий номер посева. На счету россиянина 15 побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году, в том же году Медведев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира.

Джоковичу 35 лет, он располагается на пятом месте в мировом рейтинге. На счету серба 91 победа на турнирах ATP. Джокович одержал 21 победу на турнирах Большого шлема. Он является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде. В 2010 году в составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса. Джокович - рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (373).

Турнир в Аделаиде относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 8 января. Призовой фонд турнира составляет более $642 тыс.