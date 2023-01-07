Чесноков считает, что Джокович обыграл Медведева на турнире в Австралии за счет подачи

Российский теннисист уступил сербу со счетом 3:6, 4:6

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в австралийской Аделаиде благодаря отличной подаче. Такое мнение ТАСС в субботу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В субботу Медведев уступил Джоковичу в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Аделаиде со счетом 3:6, 4:6.

"Джокович здорово играет, прекрасно ногами держит корт, - сказал Чесноков. - Думаю, сегодня его главным оружием была подача. Она не была такой острой, как у Иво Карловича или Джона Изнера, но ее направление было таким, что остальная часть корта была полностью свободной. Конечно, шансы у Дани были, но их было мало".

"Джокович даже на второй подаче смог подать со скоростью 200 км/ч. Новак находится в потрясающей форме после Открытого чемпионата США. Даня тоже в порядке, он в хорошей форме подходит к Открытому чемпионату Австралии", - добавил он.

Australian Open - первый в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования пройдут с 16 по 29 января в Мельбурне.