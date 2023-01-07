Умер почетный член исполкома Российского студенческого спортивного союза Борис Акишин

Ему было 77 лет

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Почетный член исполкома Российского студенческого спортивного союза Борис Акишин умер в возрасте 77 лет. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

"Борис Алексеевич Акишин внес значительный вклад в развитие студенческого спортивного движения и образования в области физической культуры и спорта, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - Возглавляя кафедру физического воспитания Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева - КАИ, он опубликовал десятки научных и учебно-методических работ, активно работал со студентами и вовлекал их в спорт. Коллеги запомнят его справедливым руководителем, мудрым наставником и добрым товарищем. От имени Министерства спорта России и себя лично выражаю глубокие соболезнования и передаю искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким, коллегам и подопечным Бориса Алексеевича".

Акишин был мастером спорта СССР по фехтованию, почетным работником высшего профессионального образования России, заслуженным работником Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева - КАИ.