Инна Гончаренко рассказала, что проводит частные уроки фигурного катания

Специалист не занимается активной тренерской деятельностью с 2018 года

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко проводит частные уроки на базе Академии фигурного катания в Марьиной Роще после того, как отошла от активной тренерской деятельности. Об этом она рассказала ТАСС в воскресенье.

В 2018 году Гончаренко покинула школу ЦСКА и закончила заниматься активной тренерской деятельностью по состоянию здоровья.

"Сейчас я провожу частные уроки на базе Академии фигурного катания в Марьиной Роще", - сказала Гончаренко.

Гончаренко 54 года, в разное время она тренировала двукратного призера чемпионатов Европы Сергея Воронова, четырехкратного чемпиона России Максима Ковтуна, чемпионку России 2015 года, бронзового призера чемпионата мира 2015 года, двукратного серебряного призера чемпионатов Европы, двукратную чемпионку мира среди юниоров Елену Радионову.