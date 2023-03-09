Главный тренер "Ахмата" уверен, что Агаларов улучшит свои результаты

В текущем сезоне чемпионата России нападающий в 11 матчах забил один мяч

ТАСС, 9 марта. Лучший бомбардир Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 Гамид Агаларов готов доказывать свою состоятельность на тренировках, он улучшит свои результаты в грозненском "Ахмате". Об этом в четверг "Спорт-Экспрессу" рассказал главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев.

"Гамид прошел сборы, много играл в контрольных матчах, набрал неплохую форму. Он удачно сыграл не только против "Уфы", где забил и отдал голевую передачу, но и против "Оренбурга" - во встрече с командой Марцела Лички Агаларов цеплялся практически за все мячи. Да, не забил, но проделал огромный объем работы, здорово помог команде", - сказал Ташуев.

"Ничего страшного с Гамидом не случилось, была конкуренция, нужно было пробиваться в состав. Агаларов готов доказывать свою состоятельность и на тренировках, и в играх. Согласен, разница между его КПД в прошлом сезоне и текущем довольно существенная, но уверен, Гамид еще будет забивать", - добавил он.

В сезоне-2021/22 Агаларов выступал за "Уфу", где забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В текущем сезоне РПЛ 22-летний нападающий в 11 матчах забил один гол. В Фонбет - Кубке России Агаларов в шести матчах забил два гола и отдал две голевые передачи.