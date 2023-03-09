Хоккеисты "Локомотива" стали первыми четвертьфиналистами Кубка Гагарина

Ярославцы выиграли серию первого раунда плей-офф у "Витязя" со счетом 4-1

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" дома со счетом 2:1 в овертайме обыграл подмосковный "Витязь" в пятом матче первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в четверг на "Арене-2000".

В составе победителей шайбы забросили Степан Никулин (50-я минута) и Георгий Иванов (81). У "Витязя" отличился Иван Зинченко (3). На 47-й минуте шайба попала в лицо нападающему "Витязя" Илье Аркалову, игрок не смог продолжить матч и покинул лед.

"Локомотив" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-1 и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Ярославцы выходили в плей-офф КХЛ во всех сезонах, в которых принимали участие, лучшим результатом "Локомотива" в Кубке Гагарина является выход в финал сезона-2008/09, в котором железнодорожники уступили казанскому "Ак Барсу" (3-4).

По итогам регулярного чемпионата "Локомотив" занял третье место в турнирной таблице Западной конференции с 92 очками. "Витязь" стал шестым с 76 очками. Соперник "Локомотива" по четвертьфиналу определится позднее.