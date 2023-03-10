Хоккеист "Миннесоты" Капризов пропустит до одного месяца из-за травмы

Россиянин может не успеть восстановиться до окончания регулярного чемпионата

ТАСС, 10 марта. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов пропустит три-четыре недели из-за травмы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба клуба.

Капризов досрочно закончил гостевой матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипега" из-за повреждения. Встреча "Виннипег" - "Миннесота" прошла в четверг и завершилась победой гостей со счетом 4:2. Как отмечается в сообщении, россиянин получил травму нижней части тела.

Капризов получил повреждение в середине третьего периода после того, как игрок "Виннипега" Логан Стэнли упал на левую ногу россиянина. Капризов прихрамывая покинул площадку.

Россиянин является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата. "Миннесота" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 81 очко по итогам 65 игр. В следующем матче команда встретится на выезде с "Сан-Хосе" 12 марта.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 14 апреля. Капризов может не успеть восстановиться до окончания регулярного сезона.