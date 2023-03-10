"Спартак" оштрафовали на 50 тыс. рублей за брошенную болельщиками зажигалку на матче РПЛ

За скандирование болельщиками оскорбительных выражений столичный клуб оштрафован на 80 тыс. рублей

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 50 тыс. рублей за брошенную болельщиками зажигалку на поле во время матча 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом". Об этом журналистам в пятницу сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 4 марта на "Открытие Банк Арене" и завершилась со счетом 2:2.

"На 81-й минуте болельщиками "Спартака" с сектора С109 в сторону помощника судьи была брошена зажигалка, - сказал Григорьянц. - За это "Спартак" оштрафован на 50 тыс. рублей. Болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения с сектора А2. Если помните, мы раньше условно закрывали сектор D, поэтому за данное нарушение штраф 80 тыс. рублей".

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах.

Также Григорьянц сообщил, что главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко оштрафован на 20 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны. Тренер екатеринбургской команды Евгений Аверьянов оштрафован на 10 тыс. рублей. "Оренбург" оштрафован на 100 тыс. рублей по итогам матча с грозненским "Ахматом" (1:3) за неподобающее поведение команды - игроки получили пять желтых и одну красную карточку. Самарские "Крылья Советов" оштрафованы на 50 тыс. рублей за то, что после матча с московским "Динамо" не все игроки прошли через микст-зону.