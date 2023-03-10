"Факел" наказали условным закрытием трибуны за скандирования фанатов на матче с "Химками"

Клуб оштрафован на 60 тыс. рублей

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) условно закрыл Восточную трибуну домашней арены воронежского "Факела" за скандирования ненормативной лексики болельщиками на матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными "Химками". Об этом журналистам в пятницу сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Болельщики "Факела" скандировали оскорбительные выражения на Восточной трибуне, - сказал Григорьянц. - Мы в октябре "Факел" предупреждали, что в случае повторения будут применены санкции. За скандирования "Факел" оштрафован на 60 тыс. рублей и запрещен допуск на Восточную трибуну условно на один матч. Установлен испытательный срок до конца сезона".

Встреча прошла 3 марта на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 1:1.

"Факел" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 18 матчах. В следующем туре воронежская команда на выезде сыграет с московским "Спартаком" 11 марта. Следующий домашний матч "Факела" пройдет 18 марта, в игре 20-го тура РПЛ воронежцы сыграют с "Сочи".