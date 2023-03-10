Грачева заявила, что допуск фехтовальщиков к стартам стал для нее подарком в день рождения

В пятницу FIE приняла решение вернуть россиян и белорусов на международную арену

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка российская рапиристка Инна Грачева (ранее - Дериглазова) считает допуск российских фехтовальщиков до международных соревнований лучшим подарком на день рождения. Об этом Грачева рассказала ТАСС в пятницу.

10 марта Грачева отметила 33-й день рождения. В этот же день состоялся внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE). За возвращение россиян и белорусов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против - 46. Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года.

"Я только узнала, что это произошло. Наверное, это самый лучший подарок на мой день рождения, который я сегодня отмечаю", - сказала Грачева.

26 ноября 2022 года FIE продлила отстранение россиян от международных соревнований. Позже президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что FIE проведет специальный конгресс, который будет посвящен данному вопросу.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором россияне и белорусы имели бы возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.