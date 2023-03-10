"Волга" подаст апелляцию на решение КДК РФС по инциденту с бананом в матче с "Зенитом"

КДК РФС 3 марта оштрафовал "Волгу" на 500 тыс. рублей и наказал проведением одного матча Кубка России без зрителей условно

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ульяновская "Волга" подаст апелляцию на решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовать клуб за инцидент с брошенным бананом во время матча Фонбет - Кубка России против петербургского "Зенита". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе "Волги".

"Зенит" 25 февраля в Ульяновске обыграл "Волгу" (3:0) в Кубке России. На первой компенсированной ко второму тайму минуте в момент замены бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела в сторону игрока бросили банан. КДК РФС 3 марта оштрафовал "Волгу" на 500 тыс. рублей и наказал проведением одного матча Кубка России без зрителей условно.

"В понедельник подадим апелляцию. Еще раз объясним свою позицию. У нас есть право на апелляцию, мы им воспользуемся. Изменит это что-то или нет - посмотрим", - сообщили в пресс-службе.

"Волга", проиграв "Зениту", завершила выступление в Кубке России. Петербуржцы на втором этапе 1/4 финала "пути регионов" на своем поле встретятся с московским "Динамо". Встреча пройдет 15 марта.