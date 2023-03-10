Кубок евразийских стран по прыжкам в воду следующие два года пройдет в России

С 10 по 12 марта соревнования проходят в саратовском Дворце водных видов спорта

САРАТОВ, 10 марта. /ТАСС/. Два следующих розыгрыша Кубка евразийских стран по прыжкам в воду пройдут в России. Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин в пятницу журналистам во время церемонии открытия II Кубка евразийских стран в Саратове.

С 10 по 12 марта соревнования проходят в саратовском Дворце водных видов спорта.

"Сегодняшние соревнования показывают, что мы нацелены дальше проводить такие турниры - и международного, и всероссийского уровня. Когда было подписано соглашение о создании Союза дружбы и взаимопомощи евразийских стран по прыжкам в воду, мы взяли обязательство четыре года проводить соревнования в России. Два следующих проведем в других городах, потому что мы хотим показать гостям из других стран нашу большую и невероятно красивую Россию", - сказал Дружинин.

Во втором открытом Кубке евразийских стран участвуют более 60 спортсменов из 9 стран: России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Кубы, Эквадора, Узбекистана, Ирана и Гватемалы. Соревнования проводятся среди мужчин и женщин по прыжкам с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки, синхронным прыжкам, также состоится командный турнир.

В составе сборной России выступают 25 спортсменов, в том числе серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Евгений Кузнецов, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года Александр Бондарь, четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина, двукратный чемпион Европы Никита Шлейхер, чемпионки Европы Мария Полякова и Анна Конаныхина, бронзовый призер чемпионата Европы Руслан Терновой.