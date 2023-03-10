"Сочи" потерпел первое поражение в РПЛ под руководством Бердыева, пропустив четыре мяча

Сочинцы проиграли на своем поле "Оренбургу" со счетом 0:4

СОЧИ, 10 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" дома со счетом 0:4 проиграл "Оренбургу" в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в пятницу на стадионе "Фишт".

Забитыми голами отметились Кирилл Капленко (45-я минута), Матиас Перес (51), Иван Башич (68) и Юрий Ковалев (75). Это поражение стало первым для "Сочи" в РПЛ под руководством главного тренера Курбана Бердыева. Новичок "Оренбурга" защитник Перес забил первый гол во втором матче за клуб. 4 марта в игре против грозненского "Ахмата" он записал на свой счет голевую передачу.

Бердыев был назначен на пост главного тренера "Сочи" 25 декабря 2022 года, специалист подписал контракт на 2,5 года. В первом официальном матче под его руководством команда дома победила московский ЦСКА со счетом 2:0.

Сочинцы после поражения опустились на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, "Оренбург" поднялся на седьмую строчку, набрав столько же баллов.

"Сочи" в следующем матче 18 марта сыграет на выезде с воронежским "Факелом". "Оренбург" в тот же день примет московский "Спартак".