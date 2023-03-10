Экс-пилот "Формулы-1" Сироткин готов участвовать в фиджитал-гонках для развития автоспорта

По мнению спортсмена, новые соревнования могут привлекать и новичков, и опытных гонщиков

КАЗАНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Бывший пилот "Формулы-1" Сергей Сироткин готов принимать участие в фиджитал-гонках для популяризации и развития автоспорта в стране. Об этом он рассказал ТАСС в пятницу.

10 марта в Казани на стадионе "Трудовые резервы" проходят четвертые фиджитал-игры в рамках предстоящих "Игр будущего". В цифровой части участники соревнуются в умении управлять виртуальным автомобилем LADA Kalina NFR R1 в симуляторе Assetto Corsa, а на физическом этапе проходит зимний картинг на специально подготовленной трассе с ледовым покрытием.

"Я обязательно попробую в будущем [принять участие в фиджитал-гонках], я думаю, почему бы и нет? То, что мы видим сегодня, это уже вторые фиджитал-гонки, в первых мы с Виталием Петровым уже принимали участие. Я не могу сказать, что это следующий этап в развитии моей карьеры, но с точки зрения популяризации автоспорта я буду к этому присоединяться", - сказал Сироткин.

Спортсмен считает, что фиджитал-гонки - это уникальный формат, который может привлекать новичков и опытных гонщиков, что сделает автоспорт более популярнее.

"Это может привлечь новую аудиторию в автоспорт. Симулятор - это такая возможность как-то начать [в автоспорте], понять этот спорт, как он работает. Как мне хочется верить и как мне кажется, этот первоначальный интерес подвигнет человека дальше показать себя на профессиональном уровне", - сказал гонщик.

Первые киберспортивные "Игры будущего" пройдут в Казани в 2024 году. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.