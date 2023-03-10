Нейтральная радость. Российских фехтовальщиков допустили к международным соревнованиям

Решение конгресса FIE должно вступить в силу во второй половине апреля 2023 года

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации фехтования (FIE), прошедший в пятницу в онлайн-формате, принял решение о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации в нейтральном статусе.

2 марта FIE временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В ноябре федерация продлила отстранение до специального мартовского конгресса. За возвращение россиян и белорусов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против - 46. Решение конгресса должно вступить в силу во второй половине апреля 2023 года.

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в беседе с ТАСС достаточно сдержанно отреагировал на эту новость. "В конце марта ожидается очередное заседание Международного олимпийского комитета", - отметил Мамедов. На вопросы о дальнейших планах глава ФФР рассказал, что они расписаны, отборочные турниры к Олимпиаде в Париже в едином календарном плане, а дальше "общий вопрос политики государства".

"Я всегда говорю - пока в самолет ты не сел, на Олимпийские игры ты не летишь. Я благодарен коллегам из национальных зарубежных федераций, тех, кто поддерживал нас и гласно, и негласно, и помогал. Была проведена серьезная работа, это труд большого коллектива людей. У нас ничего не меняется - в апреле чемпионат России. Готовимся, тренируемся", - сообщил президент ФФР.

Учитывая, что рейтинг российских спортсменов в настоящее время нулевой, к началу апреля фехтовальщики должны быть во всеоружии. Бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратный чемпион мира Алексей Якименко в беседе с ТАСС отметил - судя по тому, что он видел на сборах, российская команда готовилась и мотивации не теряла. "Все так хрупко, и надо понимать, что если все сложится хорошо, впереди еще отбор на Игры, а наши спортсмены с нулевым рейтингом. Им все это проходить заново", - подчеркнул Якименко.

Олимпийский рейтинг в фехтовании формируется по итогам выступления на чемпионате мира 2023 года, континентальных первенствах и этапах Кубка мира (до 1 апреля 2024 года). Во второй половине апреля 2024 года пройдут континентальные квалификационные соревнования, после чего будет сформирован окончательный состав фехтовального турнира Олимпиады в Париже.

Проблемы решаются поэтапно

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая солидарна с мнением Якименко, отметив, что сборная продолжала планомерную подготовку. "Проблемы будем решать поэтапно, мы готовы к преодолению сложностей, - сказала 37-летняя спортсменка. - Я очень рада принятому решению, верила, что это должно произойти, и хочу поблагодарить коллег из разных стран, которые проголосовали за наше возвращение. Спорт должен обеспечивать равные права и условия, и здравый смысл наконец восторжествовал".

Партнерша Великой по олимпийской команде саблисток Яна Егорян целей на Игры не меняет. "В марте начинается отбор. Будет еще много сложностей, чтобы выезжать на соревнования. Мы готовы, мы тренировались, не теряли мотивацию. Дай бог, чтобы все дальше шло в позитивном ключе. Париж? Очень сильно на это надеюсь, очень этого хочу!" - сказала Егорян "Спорт-Экспрессу".

Для олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, депутата Госдумы РФ Светланы Журовой все не так однозначно. "Считаю, что нужно подождать, что будут делать те 46 стран, которые проголосовали против, будут ли бойкоты, примут ли они решение о допуске как должное. В Латвии предложили лишать государственного финансирования теннисистов, которые выступают на турнирах с россиянами, будет ли сейчас такое же решение по фехтовальщикам?" - сказала ТАСС Журова. По мнению депутата, нужно дождаться реакции всех стран, а после этого думать самим.

"Сейчас стало намного больше людей, категорично настроенных против выступления в нейтральном статусе, надо ждать, как наше общество отреагирует на принятие такого предложения", - пояснила Журова.

Свой протест решению конгресса FIE уже высказала Украинская федерация фехтования. Украинские фехтовальщики "глубоко шокированы и возмущены этим решением". "Немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на вердикт FIE и его возможном обжаловании", - говорится в официальном заявлении федерации.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором россияне и белорусы имели бы возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.