11 марта, 05:16
ММА

Усман Нурмагомедов победил Бенсона Хендерсона и вышел в полуфинал Гран-при Bellator

Усман Нурмагомедов победил Бенсона Хендерсона и вышел в полуфинал Гран-при Bellator
Усман Нурмагомедов
© Пресс-служба Bellator/ ТАСС

Российский боец защитил чемпионский пояс, завоеванный в 2022 году

ТАСС, 11 марта. Чемпион Bellator россиянин Усман Нурмагомедов победил бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американца Бенсона Хендерсона в четвертьфинальном поединке Гран-при организации. Бой в рамках турнира Bellator 292 прошел в ночь на субботу в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

Россиянин победил соперника удушающим приемом в первом раунде и защитил пояс, который завоевал в 2022 году. Также в полуфинал Гран-при вышел россиянин Александр Шаблий, который одолел азербайджанца Тофика Мусаева.

На счету 24-летнего Нурмагомедова 17 побед и ни одного поражения. Хендерсону 39 лет, на его счету 30 побед и 12 поражений. В 2012-2013-х годах он владел титулом чемпиона UFC, трижды его защитив. 

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ММА
© Информационное агентство ТАСС
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