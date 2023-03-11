Смагин оценил игру шахматисток Горячкиной и Баделько на мужском чемпионате Европы

По итогам континентального первенства в Сербии 23 спортсмена получат право выступить на Кубке мира

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские шахматистки Александра Горячкина и Ольга Баделько показывают достойную игру на мужском чемпионате Европы в Сербии. Такое мнение ТАСС в субботу высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР), международный гроссмейстер Сергей Смагин.

В Сербии проходит чемпионат Европы по шахматам, по итогам которого 23 лучших шахматиста получат право сыграть на Кубке мира. По итогам восьми туров в топ-23 попали Алексей Сарана (6,5 очка), Андрей Есипенко (6). Горячкина набрала 5 очков, Баделько - 4,5. До конца соревнований осталось три тура.

"У нас большая делегация, и за три тура до конца турнира многие россияне претендуют на отбор на Кубок мира. Вероятность победы на чемпионате Европы у кого-то из наших не так велика, хотя шансы еще остаются, тот же Алексей Сарана вполне может победить. Что касается Алексея, то здесь большой вопрос, насколько он мотивирован именно выиграть турнир, может, он не будет рисковать и предпочтет как можно надежнее решить задачу отбора на Кубок мира", - сказал Смагин.

"Наши девушки Горячкина и Баделько тоже показывают достойную игру. Маловероятно, что они отберутся на мужской Кубок мира, но они борются, играют хорошие партии. Уже сейчас видно, что амбиции Баделько попасть в состав сборной России имеют самые серьезные основания", - сказал Смагин.