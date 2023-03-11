"Спартак" второй раз обыграл "Красную Армию" в серии плей-офф МХЛ

Красно-белые ведут в серии до трех побед со счетом 2-0

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:2 победил столичную "Красную Армию" во втором матче первого раунда плей-офф Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в субботу на льду малой арены домашнего стадиона ЦСКА.

В составе "Спартака" заброшенными шайбами отметились Андрей Яриков (34-я минута, в меньшинстве), Никита Чибриков (40, 41), Сергей Лукьянцев (42). У "Красной Армии" отличились Всеволод Гайдамак (38, в меньшинстве) и Владимир Грудинин (53).

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Спартака". "Спартак" и "Красная Армия" встречаются в 1/8 финала плей-офф во втором сезоне подряд. В 2022 году "Красная Армия" выиграла серию со счетом 3-1.

По итогам регулярного чемпионата "Красная Армия", являющаяся командой системы ЦСКА, заняла шестое место. "Спартак" стал девятым. Третий матч состоится 14 марта на домашней площадке "Спартака", начало в 19:00 мск.

МХЛ проводится с 2009 года, победителю плей-офф вручается Кубок Харламова. "Красная Армия" выигрывала трофей два раза (2011, 2017). "Спартак" завоевал титул в 2014 году, в финальной серии обыграв "Красную Армию" со счетом 4-3. Действующим чемпионом является петербургская команда "СКА-1946".