Ольховский назвал уверенным старт российских теннисистов на турнире в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов победили во втором круге турнира серии "Мастерс" в США

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов взяли очень уверенный старт на турнире серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе. Такое мнение ТАСС в субботу высказал победитель двух турниров Большого шлема в смешанном разряде Андрей Ольховский.

В субботу Медведев победил американца Брэндона Накашиму (6:4, 6:3) в матче второго круга на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, Рублев обыграл чеха Иржи Легечку (6:4, 6:2), а Хачанов - представителя Германии Оскара Отте (6:3, 6:3).

"Очень уверенный и хороший старт, несмотря на то что всем троим россиянам достались сложные соперники. Самый сложный был у Рублева, но он одержал очень уверенную победу. Медведев был сегодня на высоте, но и Карен порадовал. С таким стартом мы можем на многое рассчитывать", - сказал Ольховский.

В следующем круге Медведев сыграет с белорусом Ильей Ивашко, Рублев - с французом Уго Умбером, Хачанов - с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта, его призовой фонд составляет $8,8 млн. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и относятся к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.