Бывший игрок сборной Франции по футзалу забил в матче РПЛ со "Спартаком"

Реда Рабеи забил второй гол "Факела" и сравнял счет в матче

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Франции по футзалу Реда Рабеи, выступающий за воронежский "Факел", забил второй гол команды в ворота московского "Спартака" в гостевом матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "Открытие Банк - Арене".

Рабеи отличился с пенальти на третьей добавленной к первому тайму минуте. "Спартак" победил со счетом 3:2.

Рабеи 28 лет, он является воспитанником "Лилля", откуда был отчислен. Далее игрок продолжил карьеру в футзале, выступая за французские клубы и национальную сборную. В сезоне-2014/15 Рабеи стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции по футзалу, а в сезоне-2016/17 начал карьеру в большом футболе. В "Факел" полузащитник перешел в феврале нынешнего года по арендному соглашению с болгарским "Ботевом".

Ранее в большой футбол из чемпионата Франции по футзалу в разное время попадали марокканец Юссеф Эль-Араби ("Олимпиакос", Греция) и Виссам Бен-Йеддер ("Монако").