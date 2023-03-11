"Локомотив" вдевятером победил "Ахмат" в матче РПЛ. Пиняев забил первый гол за новый клуб

ГРОЗНЫЙ, 11 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" на выезде обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 1:0 в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "Ахмат-Арене".
Победный мяч в составе гостей забил Сергей Пиняев (11-я минута), перешедший в команду 28 декабря из самарских "Крыльев Советов". Пиняев впервые отличился в составе "Локомотива". Результативной передачей отметился полузащитник Максим Глушенков, который также перешел в "Локомотив" из "Крыльев Советов" в декабре.
Пиняев стал седьмым в списке самых молодых авторов голов за "Локомотив", он отличился в возрасте 18 лет 87 дней. Рекорд по этому показателю принадлежит Александру Рычкову (17 лет 186 дней). Второе место занимает Алексей Миранчук (17 лет 201 день).
На 20-й минуте матча с поля был удален получивший вторую желтую карточку полузащитник "Локомотива" Станислав Магкеев. На 60-й минуте вторую желтую карточку получил защитник московской команды Максим Ненахов.
Капитаном "Локомотива" после удаления Магкеева стал нападающий Артем Дзюба, который провел за команду второй матч в РПЛ. Первый капитан команды полузащитник Дмитрий Баринов пропустил игру с "Ахматом" из-за перебора желтых карточек.
"Локомотив" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 19 очков в 19 матчах. "Ахмат" идет на 6-й строчке с 29 очками в 19 встречах. В следующем туре "Локомотив" 18 марта примет "Краснодар", "Ахмат" на день позже на выезде сыграет против самарских "Крыльев Советов".
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"Зенит"
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2
"Спартак"
19
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23
3
"Ростов"
18
10
5
3
35
33
26
7
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"Динамо"
18
9
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4
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34
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13
5
ЦСКА
18
8
5
5
29
30
20
10
6
"Ахмат"
19
9
2
8
29
30
29
1
7
"Оренбург"
19
9
1
9
28
38
40
-2
8
"Сочи"
19
8
4
7
28
29
36
-7
9
"Краснодар"
18
7
5
6
26
33
31
2
10
"Урал"
19
7
4
8
25
24
30
-6
11
"Крылья Советов"
18
5
5
8
20
20
26
-6
12
"Пари НН"
18
5
4
9
19
22
32
-10
13
"Локомотив"
19
5
4
10
19
24
35
-11
14
"Факел"
19
1
11
7
14
24
37
-13
15
"Химки"
18
3
4
11
13
17
37
-20
16
"Торпедо"
19
1
4
14
7
9
33
-24