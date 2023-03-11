11 марта, 15:30
Футбол в России

"Локомотив" вдевятером победил "Ахмат" в матче РПЛ. Пиняев забил первый гол за новый клуб

"Локомотив" вдевятером победил "Ахмат" в матче РПЛ. Пиняев забил первый гол за новый клуб
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов и полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша
© Елена Афонина/ ТАСС

Московская команда выиграла в гостях со счетом 1:0

ГРОЗНЫЙ, 11 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" на выезде обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 1:0 в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "Ахмат-Арене".

Победный мяч в составе гостей забил Сергей Пиняев (11-я минута), перешедший в команду 28 декабря из самарских "Крыльев Советов". Пиняев впервые отличился в составе "Локомотива". Результативной передачей отметился полузащитник Максим Глушенков, который также перешел в "Локомотив" из "Крыльев Советов" в декабре.

Пиняев стал седьмым в списке самых молодых авторов голов за "Локомотив", он отличился в возрасте 18 лет 87 дней. Рекорд по этому показателю принадлежит Александру Рычкову (17 лет 186 дней). Второе место занимает Алексей Миранчук (17 лет 201 день).

На 20-й минуте матча с поля был удален получивший вторую желтую карточку полузащитник "Локомотива" Станислав Магкеев. На 60-й минуте вторую желтую карточку получил защитник московской команды Максим Ненахов.

Капитаном "Локомотива" после удаления Магкеева стал нападающий Артем Дзюба, который провел за команду второй матч в РПЛ. Первый капитан команды полузащитник Дмитрий Баринов пропустил игру с "Ахматом" из-за перебора желтых карточек.

"Локомотив" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 19 очков в 19 матчах. "Ахмат" идет на 6-й строчке с 29 очками в 19 встречах. В следующем туре "Локомотив" 18 марта примет "Краснодар", "Ахмат" на день позже на выезде сыграет против самарских "Крыльев Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

18

14

3

1

45

50

7

43

2

"Спартак"

19

12

4

3

40

45

22

23

3

"Ростов"

18

10

5

3

35

33

26

7

4

"Динамо"

18

9

5

4

32

34

21

13

5

ЦСКА

18

8

5

5

29

30

20

10

6

"Ахмат"

19

9

2

8

29

30

29

1

7

"Оренбург"

19

9

1

9

28

38

40

-2

8

"Сочи"

19

8

4

7

28

29

36

-7

9

"Краснодар"

18

7

5

6

26

33

31

2

10

"Урал"

19

7

4

8

25

24

30

-6

11

"Крылья Советов"

18

5

5

8

20

20

26

-6

12

"Пари НН"

18

5

4

9

19

22

32

-10

13

"Локомотив"

19

5

4

10

19

24

35

-11

14

"Факел"

19

1

11

7

14

24

37

-13

15

"Химки"

18

3

4

11

13

17

37

-20

16

"Торпедо"

19

1

4

14

7

9

33

-24

  

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация