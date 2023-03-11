"Локомотив" вдевятером победил "Ахмат" в матче РПЛ. Пиняев забил первый гол за новый клуб

Московская команда выиграла в гостях со счетом 1:0

ГРОЗНЫЙ, 11 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" на выезде обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 1:0 в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "Ахмат-Арене".

Победный мяч в составе гостей забил Сергей Пиняев (11-я минута), перешедший в команду 28 декабря из самарских "Крыльев Советов". Пиняев впервые отличился в составе "Локомотива". Результативной передачей отметился полузащитник Максим Глушенков, который также перешел в "Локомотив" из "Крыльев Советов" в декабре.

Пиняев стал седьмым в списке самых молодых авторов голов за "Локомотив", он отличился в возрасте 18 лет 87 дней. Рекорд по этому показателю принадлежит Александру Рычкову (17 лет 186 дней). Второе место занимает Алексей Миранчук (17 лет 201 день).

На 20-й минуте матча с поля был удален получивший вторую желтую карточку полузащитник "Локомотива" Станислав Магкеев. На 60-й минуте вторую желтую карточку получил защитник московской команды Максим Ненахов.

Капитаном "Локомотива" после удаления Магкеева стал нападающий Артем Дзюба, который провел за команду второй матч в РПЛ. Первый капитан команды полузащитник Дмитрий Баринов пропустил игру с "Ахматом" из-за перебора желтых карточек.

"Локомотив" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 19 очков в 19 матчах. "Ахмат" идет на 6-й строчке с 29 очками в 19 встречах. В следующем туре "Локомотив" 18 марта примет "Краснодар", "Ахмат" на день позже на выезде сыграет против самарских "Крыльев Советов".