Алаев считает, что чемпионская гонка в РПЛ еще не завершена

По мнению главы лиги, ситуация в таблице может поменяться за два-три тура

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Интрига в борьбе за чемпионство в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) остается. Такое мнение ТАСС в субботу высказал президент РПЛ Александр Алаев.

"Интрига, конечно, жива, - сказал Алаев. - "Спартак" на ходу, хороший сегодня показал футбол. Играть еще достаточное количество матчей. С одной стороны, отрыв солидный, с другой стороны, два-три тура могут все перевернуть. Мне очень хочется, чтобы интрига была на всех этажах турнирной таблицы".

В субботу московский "Спартак" на своем поле победил воронежский "Факел" со счетом 3:2. Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ (40 очков в 19 матчах), лидирует петербургский "Зенит" (45 очков после 18 встреч).