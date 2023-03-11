Футболист "Урала" Бевеев заявил, что счастлив попасть в расширенный состав сборной России

По словам защитника, он смог добиться этого благодаря трудолюбию и упорству

ТАСС, 11 марта. Защитник екатеринбургского "Урала" Мингиян Бевеев рад, что упорный труд позволил ему попасть в расширенный список сборной России по футболу. Об этом он в субботу рассказал "Спорт-Экспрессу".

6 марта был опубликован расширенный состав российской национальной команды на сборы, которые пройдут с 19 по 28 марта. В список попал 41 футболист, среди них два игрока "Урала": Бевеев и вратарь Илья Помазун.

"Команда поздравила меня и Илью Помазуна с попаданием в расширенный список сборной. Очень рад, что так произошло. Год назад я играл в первой лиге, сейчас играю за "Урал" и попадаю в расширенный список. Это значит, что за год с помощью трудолюбия, упорства можно попасть в сборную России", - сказал Бевеев.

Бевееву 27 лет, в составе "Урала" в текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. До перехода в "Урал" он представлял красноярский "Енисей", "Камаз" из Набережных Челнов, новотроицкую "Носту", астраханский "Волгарь" и новочеркасский МИТОС, в сезоне-2018/19 Бевеев выступал за вторую команду "Урала".