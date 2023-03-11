Хоккеисты петербургского СКА в 13-й раз подряд вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина

СКА выиграл серию до четырех побед у минского "Динамо" со счетом 4-2

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:2 обыграл минское "Динамо" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в субботу в Минске в присутствии 15 086 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов (3-я минута), Михаил Воробьев (9), Андрей Педан (33) и Марат Хайруллин (60). У проигравших отличились Владимир Алистров (2) и Сергей Сапего (32). Обе шайбы хоккеисты минского "Динамо" забросили в меньшинстве. Роман Ротенберг провел 100-й матч в качестве главного тренера СКА, он возглавил петербургский клуб 4 января 2022 года.

СКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2. Соперник петербургской команды определится позднее. СКА стал вторым четвертьфиналистом Кубка Гагарина среди команд Западной конференции, ранее первый раунд преодолел ярославский "Локомотив", одолевший подмосковный "Витязь" (4-1). На Востоке уже определились три участника следующего раунда плей-офф - омский "Авангард" оказался сильнее новосибирской "Сибири" (4-1), "Адмирал" из Владивостока выиграл у уфимского "Салавата Юлаева" (4-2), а победитель конференции по итогам регулярного чемпионата казанский "Ак Барс" взял верх над нижнекамским "Нефтехимиком" (4-2).

Петербургский клуб в 13-й раз подряд сыграет в четвертьфинале Кубка Гагарина, в последний раз команда не смогла добраться до этой стадии в 2010 году, когда проиграла рижскому "Динамо" (1-3). Ближайшим преследователем петербургского клуба по этому показателю является московский ЦСКА, который восемь раз успешно преодолевал первый раунд соревнований. В нынешнем розыгрыше красно-синие ведут в серии с череповецкой "Северсталью" со счетом 3-2. ЦСКА в последний раз не смог выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина в 2014 года, когда в первом раунде уступил СКА (0-4).

СКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, минское "Динамо" заняло восьмое место в Западной конференции. Белорусская команда впервые с 2011 года выиграла больше одного матча в плей-офф, тогда динамовцы проиграли "Локомотиву" (3-4). Минский клуб семь раз пробивался в плей-офф, но ни разу не смог пройти дальше первого раунда. В прошлом сезоне "Динамо" и СКА также встречались в первом раунде плей-офф, петербуржцы одержали победу со счетом 4-0. СКА во второй раз в истории провел шесть матчей в серии первого раунда, ранее петербургская команда сыграла столько встреч на стартовой стадии плей-офф в сезоне-2018/19 против московского "Спартака" (4-2).

СКА является одним из четырех клубов КХЛ, который принимал участие во всех 15 розыгрышах плей-офф. Кроме петербуржцев подобное удавалось "Ак Барсу", "Салавату Юлаеву" и магнитогорскому "Металлургу". СКА лишь дважды в своей истории не смог пробиться в четвертьфинал, в сезоне-2008/09 команда проиграла в первом раунде московскому "Спартаку" (0-3). В прошлом сезоне петербуржцы вышли в полуфинал Кубка Гагарина, где уступили будущему победителю турнира ЦСКА (3-4).