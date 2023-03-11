Футболист "Спартака" Промес заявил, что ощущает себя россиянином

Ранее Министерство спорта РФ отказало Промесу в содействии по получению гражданства РФ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес, которому отказали в содействии по получению гражданства РФ, ощущает себя россиянином. Об этом Промес заявил в субботу журналистам.

3 марта в пресс-службе Министерства спорта РФ сообщили ТАСС, что ведомство отказало Промесу в содействии по предоставлению гражданства РФ.

"Каждый знает, что у меня нидерландское гражданство, - сказал Промес. - Ситуация такая сейчас. Я уже россиянин - с паспортом или без".

Рассказывая о вещах, которые нравятся в России, Промес отметил русскую баню. "Обожаю баню, люблю расслабляться там, российская традиция, которая мне нравится", - признался футболист.

Промесу 31 год, он начал карьеру в нидерландском "Твенте". За "Спартак" футболист выступал с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем суперкубка страны. После ухода из "Спартака" он выступал за испанскую "Севилью" и нидерландский "Аякс". Затем полузащитник вернулся в московский клуб. В составе сборной Нидерландов Промес провел 50 матчей, забив 7 голов.