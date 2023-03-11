Футболист Промес назвал 100-й гол в составе "Спартака" особенным моментом

Полузащитник забил юбилейный мяч в игре чемпионата России против "Факела"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Нидерландский полузащитник Квинси Промес считает 100-й гол в составе московского футбольного клуба "Спартак" особенным моментом, поскольку ему удалось войти в историю команды. Об этом он в субботу рассказал журналистам.

В домашнем матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" победил воронежский "Факел" со счетом 3:2. Промес оформил дубль и стал седьмым игроком московской команды, которому удалось преодолеть планку в 100 голов. Теперь на его счету 101 забитый мяч в составе "Спартака".

"Это особенный день, потому что мне удалось войти в историю. Мы сегодня победили, на стадионе были мои родители, чувствовать их поддержку, конечно, здорово. На самом деле я никогда не нервничаю перед матчами, потому что мне нравится то, что я делаю, тем не менее мне нужны были эмоции, чтобы забить этот гол. Если будет необходимость, то свожу ребят на ужин, потому что без них этого бы не случилось", - сказал Промес.

"Я не считаю, что уровень лиги снизился, вы видели, как во втором тайме было тяжело забить. Я работаю, стараюсь, то, что должно случиться, то и происходит. Я был здесь до, не могу сказать, что уровень снизился. Я вошел в историю, сложно понять, что я сделал. Это особенное событие, эмоции, возможно, понимание придет к концу сезона, не хочу делать паузы", - добавил футболист.

Промес занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров "Спартака". Больше него за московский клуб забивали только Юрий Гаврилов (102), Егор Титов (105), Федор Черенков (114), Галимзян Хусаинов (121), Сергей Родионов (148) и Никита Симонян (159). По количеству забитых мячей в чемпионатах России Промес, на счету которого теперь 84 мяча в первенстве страны, занимает второе место в истории "Спартака". Лидером по этому показателю является Титов (86).

"Спартак" по итогам 19 матчей занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 40 очков и отстает от петербургского "Зенита" на 5 очков, у лидера чемпионата есть игра в запасе.