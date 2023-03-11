Футболист "Спартака" Мартинс назвал Промеса героем матча против "Факела"

Автор победного гола отметил, что вся команда проделала хорошую работу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Нидерландский полузащитник Квинси Промес стал героем матча 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского "Факела", однако выделить стоит всю команду. Такое мнение ТАСС в субботу высказал люксембургский полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.

В субботу "Спартак" на своем поле победил "Факел" со счетом 3:2. В составе "Спартака" дубль оформил Промес, победный гол в конце встречи забил Мартинс. На счету Промеса теперь 101 забитый мяч за "Спартак".

"Не чувствую себя героем матча, героем матча всегда становится команда. Квинси, который преодолел отметку в 100 мячей за "Спартак", герой. Он проделал хорошую работу. Самое главное сегодня - три очка, мы должны поработать над тем, что пропустили два гола", - сказал Мартинс.

"Спартак" после 19 матчей располагается на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков.