В "Спартаке" рассказали о выборе нового талисмана команды

Новый талисман московского клуба "Спартак" - кабан в красно-белой форме - дебютировал в матче против "Факела"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Новый талисман московского футбольного клуба "Спартак" - кабан в красно-белой форме - был выбран болельщиками. Об этом ТАСС в субботу рассказал руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

Новый талисман дебютировал в субботу в домашнем матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором "Спартак" одержал победу над "Факелом" со счетом 3:2.

"Маскота выбрали болельщики - участники программы лояльности, - сказал Зеленов. - Они же выберут имя и номер на футболке".

Ранее талисманом "Спартака" был гладиатор с щитом и мечом, он был официальным символом команды с сезона-2012/13.