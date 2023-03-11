В московском "Динамо" сообщили, что погасили долг перед хоккеистом Шипачевым

Срок погашения задолженности перед Шипачевым за прошлый сезон был рассчитан до 30 апреля

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский клуб "Динамо", выступающий в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), досрочно выплатил задолженность бывшему игроку команды Вадиму Шипачеву. Об этом в субботу ТАСС сообщил генеральный директор команды Анатолий Харчук.

В январе генеральный менеджер "Динамо" Алексей Сопин сообщал, что срок погашения задолженности перед Шипачевым за прошлый сезон рассчитан до 30 апреля. Нападающий в межсезонье перешел в казанский "Ак Барс".

"Клуб выплатил задолженность Шипачеву досрочно", - сказал Харчук. Собеседник агентства добавил, что долг был погашен 7 марта.

Шипачев выступал за "Динамо" с 2018 по 2022 год, в сезоне-2021/22 он был признан самым ценным игроком Континентальной хоккейной лиги. Нападающий является олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2014 года и двукратным обладателем Кубка Гагарина. В 2022 году он вместе с конькобежкой Ольгой Фаткулиной был знаменосцем на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.