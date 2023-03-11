Боксерский турнир памяти Героя России Исламова прошел в Москве

25-летний командир танка Дамир Исламов погиб 7 марта 2022 года во время проведения специальной военной операции на Украине

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Турнир по боксу памяти Героя России, офицера-танкиста Дамира Исламова состоялся в субботу в Москве. На ринге московской "Академии бокса" прошли восемь поединков в нескольких весовых категориях.

"Бокс - это спорт для сильных духом, он учит бороться и побеждать. Дамир Исламов увлекался боксом с детства и продолжал заниматься этим видом спорта, уже будучи кадровым офицером. На своем боевом пути он демонстрировал качества настоящего бойца, готового идти до победного конца. Таких ребят, самоотверженно сражающихся за будущее России, сегодня много в зоне СВО", - заявил руководитель "Академии бокса" Олег Жадобин.

"Дамир занимался четыре года, у него был хороший уровень и потенциал, - рассказал ТАСС тренер Исламова Альберт Сафин. - У него были хорошие антропометрические данные, он мог вырасти в хорошего профессионального боксера. Мы планируем, что турнир станет традиционным в память о Дамире и ребятах из экипажа. Бокс дает мужчинам многое, ведь он как жизнь".

25-летний командир танка Дамир Исламов погиб 7 марта 2022 года во время проведения специальной военной операции на Украине. Экипаж танка под его руководством штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР. Прицельным огнем экипаж уничтожил огневую точку и скопление живой силы врага, после чего машина загорелась от попадания бутылки с зажигательной смесью. Танкисты справились с огнем и вновь вернулись в бой, где вступили в противостояние сразу с пятью вражескими танками, уничтожив четыре из них. После этого танк Исламова был подбит прямым попаданием, экипаж погиб в полном составе.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Дамиру Исламову, Ивану Цевуну и Дамиру Гилемханову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.