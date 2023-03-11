"Бостон" быстрее всех в истории НХЛ одержал 50 побед в одном регулярном чемпионате

Для этого команде понадобилось 64 матча

ТАСС, 11 марта. "Бостон" обыграл "Детройт" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Хампус Линдхольм (33-я минута), Патрис Бержерон (35) и Гарнет Хэтуэй (54). У проигравших отличились Эндрю Копп (2) и Алекс Чиассон (5). Результативную передачу сделал российский защитник "Бостона" Дмитрий Орлов.

"Бостон" установил рекорд, одержав 50 побед в регулярном чемпионате за 64 матча. Ранее рекорд принадлежал "Детройту" (сезон-1995/96) и "Тампе" (сезон-2018/19), которые одержали 50 побед в 66 играх.

"Бостон" лидирует в Атлантическом дивизионе, набрав 105 очков. "Детройт" занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе с 67 очками после 65 игр. В следующей встрече соперники вновь сыграют между собой в Детройте 12 марта.