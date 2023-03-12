Россиянин Волков одержал вторую победу подряд в UFC

Боец победил молдованина Александра Романова техническим нокаутом в первом раунде

ТАСС, 12 марта. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил представителя Молдавии Александра Романова в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Бой прошел в ночь на воскресенье на турнире UFC Vegas 71 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок завершился победой Волкова техническим нокаутом в первом раунде. В предыдущем бою, который 4 июня 2022 года на турнире UFC Vegas 56, россиянин был сильнее суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.

Волкову 34 года. Он провел 46 поединков в ММА, в которых одержал 36 побед и потерпел 10 поражений. 32-летний Романов потерпел второе поражение при 16 победах в MMA, он проиграл второй раз подряд, до этого спортсмен уступил поляку Марчину Тыбуре.