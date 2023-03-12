Боец UFC Ян травмировал ногу в бою против Двалишвили

Россиянин проиграл в поединке единогласным решением судей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян травмировал ногу и получил гематому в бою против грузина Мераба Двалишвили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в команде россиянина.

Ян на турнире UFC Vegas 71 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проиграл Двалишвили единогласным решением судей.

"У Петра травмирована нога и гематома закрыла правый глаз. Сейчас он пошел к врачам", - сказал собеседник агентства.

Яну 30 лет, на его счету теперь 16 побед и 5 поражений.