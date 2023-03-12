Чесноков оценил шансы россиян на выход в четвертый круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе

В третьем круге Даниил Медведев сыграет с белорусом Ильей Ивашко, Андрей Рублев - с французом Уго Умбером, Карен Хачанов - с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев будут фаворитами в матчах третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США), а Карена Хачанова ждет тяжелый матч. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В третьем круге Медведев сыграет с белорусом Ильей Ивашко, Рублев - с французом Уго Умбером, Хачанов - с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

"Если говорить о Медведеве, то он сейчас находится в фантастической форме, и Ивашко будет очень сложно победить, - сказал Чесноков. - Умбер выпал из первой сотни мирового рейтинга, мне кажется, что он соскучился по хорошим матчам, по победам. Сейчас он набирает форму, так что это будет серьезный соперник для Рублева. Но, думаю, преимущество будет у Рублева, он после Дубая нашел свою форму и будет фаворитом в матче".

"Что касается соперника Хачанова, то Давидович-Фокина мог обыграть и Медведева в Роттердаме, и с Рублевым у него было пять матчболов в Дохе. Сложно сказать, кто выиграет, матч будет тяжелым, Давидович-Фокина сейчас находится в хорошей форме, и, может, у него будет побольше шансов на победу. С другой стороны, Карен недавно вышел в полуфинал Australian Open, и ему нужно доказывать свое преимущество в игре и рейтинге", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта, его призовой фонд составляет $8,8 млн. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и относятся к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.